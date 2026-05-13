Priority Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Priority Technology präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 249,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Priority Technology 224,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at