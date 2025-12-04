Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
04.12.2025 06:01:11
Private Equity: Run auf Schweizer KMU erreicht Höhepunkt
Trotz geopolitischer Unsicherheiten bleibt der Schweizer KMU-Sektor ein Stabilitätsanker. Besonders spezialisierte Unternehmen ziehen verstärkt internationale Käufer an. Im Podcast von finews.ch beleuchtet Marc Reinhardt die Hintergründe. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!