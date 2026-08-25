Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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25.08.2026 06:00:21
Private equity growth funds attract record first-half inflows as sector rebounds
Recovery in fundraising being driven by AI boom and some valuations that remain below 2021 peakWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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