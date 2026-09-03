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03.09.2026 06:31:29
ProAm Explorations informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
ProAm Explorations hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ProAm Explorations ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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