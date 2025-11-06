ProAssurance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ProAssurance hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

ProAssurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,320 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat ProAssurance mit einem Umsatz von insgesamt 279,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 285,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,00 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at