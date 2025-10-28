ProCredit Aktie
WKN DE: 622340 / ISIN: DE0006223407
|Risikovorsorge
|
28.10.2025 13:59:39
ProCredit-Aktie sackt ab: Renditeziel wegen Kreditausfällen gesenkt
Die Eigenkapitalrendite dürfte im laufenden Jahr statt rund 10 Prozent lediglich 7 bis 8 Prozent erreichen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen überraschend am Dienstag in Frankfurt mit. So falle die Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle voraussichtlich höher aus als bisher gedacht. Zudem werde das Unternehmen entgegen bisheriger Annahmen keine Risikovorsorge aus früheren Zeiten auflösen können. Die ProCredit-Aktie verliert nach den Neuigkeiten via XETRA zeitweise 6,7 Prozent auf 8,64 Euro an Wert.
/stw/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
