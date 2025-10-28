ProCredit Aktie

WKN DE: 622340 / ISIN: DE0006223407

28.10.2025

ProCredit-Aktie sackt ab: Renditeziel wegen Kreditausfällen gesenkt

ProCredit-Aktie sackt ab: Renditeziel wegen Kreditausfällen gesenkt

Drohende Kreditausfälle durchkreuzen das Renditeziel der ProCredit Holding.

Die Eigenkapitalrendite dürfte im laufenden Jahr statt rund 10 Prozent lediglich 7 bis 8 Prozent erreichen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen überraschend am Dienstag in Frankfurt mit. So falle die Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle voraussichtlich höher aus als bisher gedacht. Zudem werde das Unternehmen entgegen bisheriger Annahmen keine Risikovorsorge aus früheren Zeiten auflösen können. Die ProCredit-Aktie verliert nach den Neuigkeiten via XETRA zeitweise 6,7 Prozent auf 8,64 Euro an Wert.

/stw/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquelle: Adriana Iacob / Shutterstock.com

ProCredit Holding AG & Co.KGaA

ProCredit Holding AG & Co.KGaA

SDAX

SDAX 16 855,85 -0,09%

