Progressive Aktie

Progressive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865496 / ISIN: US7433151039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.03.2026 13:37:28

Progressive Feb. Net Income Rises

(RTTNews) - The Progressive Corporation (PGR) reported net income of $943 million for the month of February, an increase of 2% from a year ago. Net income per share available to common shareholders was $1.61 compared to $1.58.

For the month ended February 28, 2026, net premiums written was $7.00 billion, an increase of 5% from last year. Net premiums earned was $6.5 billion, up 8%.

In pre-market trading on NYSE, Progressive Corp. shares are down 0.49 percent to $202.69.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Progressive Corp.

mehr Nachrichten