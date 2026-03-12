KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
12.03.2026 16:49:00
Projektmanagement-Tool OpenProject 17.2 öffnet sich für KI-Systeme
OpenProject 17.2 bringt einen MCP Server für die Anbindung von KI-Systemen, Meeting-Vorlagen, Budget-Widgets und mehrere Security-Fixes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!