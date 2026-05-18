PROOF Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

PROOF Acquisition A ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PROOF Acquisition A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

PROOF Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 96,08 Prozent auf 1,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25,5 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at