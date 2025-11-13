Property Building legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Property Building hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,60 ILS. Ein Jahr zuvor waren -3,760 ILS je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 235,0 Millionen ILS, gegenüber 248,0 Millionen ILS im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,24 Prozent präsentiert.

