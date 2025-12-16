Acquire Aktie
ISIN: US0049011044
|
16.12.2025 15:10:19
Property tycoon Gordon Tang’s Acrophyte to acquire Suntec Reit’s manager for S$190 million
Tang and his affiliates currently own 35.7% of the Reit itself, while ESR owns 10.8%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!