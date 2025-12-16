Acquire Aktie

Acquire für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US0049011044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.12.2025 15:10:19

Property tycoon Gordon Tang’s Acrophyte to acquire Suntec Reit’s manager for S$190 million

Tang and his affiliates currently own 35.7% of the Reit itself, while ESR owns 10.8%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Acquire Ltd.mehr Nachrichten