ProSiebenSat.1 gibt nach positiver Studie Gas

JPMorgan stufte die ProSiebenSat1 Media SE Aktie auf "Overweight" hoch und zählt den Medienkonzern unter den Branchenwerten zu den "Super Six" für das zweite Halbjahr. Der Kurs stieg via XETRA daraufhin zuletzt um 6,20 Prozent auf 7,11 Euro. Die Aktien wurden erstmals seit einem Monat wieder über 7 Euro gehandelt. Sie hoben sich positiv ab vom Konkurrenten RTL, für den JPMorgan neutral bleibt. Dessen Aktien gaben via XETRA am Donnerstag um 1,2 Prozent nach.

Der Analyst Daniel Kerven schrieb in seiner Studie, der Werbemarkt habe sich stabilisiert und dürfte noch stärker anziehen, sollte die Konjunkturerholung positiv überraschen. Zudem könnten Verkäufe von Geschäftsteilen wie etwa Flaconi demnächst den wahren Konzernwert besser herauskristallisieren. Solche Schritte senkten die Verschuldung und könnten auch den Weg für eine Übernahme durch MediaForEurope (MFE-MEDIAFOREUROPE) oder eine Fusion ebnen. Auch MediaForEurope wurde von ihm auf "Overweight" hochgestuft. Hier kamen die Papiere am Donnerstag in Mailand auf ein Plus von mehr als 7 Prozent.

Neben ProSiebenSat.1 zählt Kerven die ebenfalls mit "Overweight" eingestuften Aktien von Vivendi, ITV, Pearson, RELX und Universal Music zu den "Super Six" für den Rest des Jahres. Vivendi sind dabei sein Favorit. Die Aktien bewegten sich moderat im Plus, mit Ausnahme von Vivendi, die in Paris mit einem Anstieg um drei Prozent positiv auffielen.

Abstufungen auf "Neutral" nahm der JPMorgan-Experte für Publicis und Wolters Kluwer vor. Hier sanken die Aktienkurse am Donnerstag.

FRANKFURT (dpa-AFX)