Provident Financial Services legte Quartalsergebnis vor

Provident Financial Services hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,61 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Provident Financial Services 0,490 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 332,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 346,5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at