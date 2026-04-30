Kernel Aktie
WKN DE: A0M7QF / ISIN: LU0327357389
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30.04.2026 14:38:00
Proxmox Backup Server 4.2 mit Linux-Kernel 7.0 und S3-Storage-Support
Mit Version 4.2 des Proxmox Backup Servers lassen sich unter anderem Pull-/Push-Sync-Jobs serverseitig ver- und entschlüsseln sowie parallel abarbeiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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