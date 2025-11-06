|
Prudent legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Prudent hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,93 INR, nach 12,44 INR im Vorjahresvergleich.
Prudent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,28 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
