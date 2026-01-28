PSB: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PSB lud am 26.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,97 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PSB noch ein Gewinn pro Aktie von 0,730 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat PSB 21,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,31 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat PSB mit einem Umsatz von insgesamt 84,33 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 78,59 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at