PSB Holdings Aktie
ISIN: US69360N1081
|
27.10.2025 15:33:03
Psb Holdings Inc. Q3 Income Rises
(RTTNews) - psb holdings inc. (PSBQ) announced a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $3.48 million, or $0.86 per share. This compares with $2.86 million, or $0.69 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 14.8% to $11.34 million from $9.88 million last year.
psb holdings inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.48 Mln. vs. $2.86 Mln. last year. -EPS: $0.86 vs. $0.69 last year. -Revenue: $11.34 Mln vs. $9.88 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PSB Holdings Incmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu PSB Holdings Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PSB Holdings Inc
|25,31
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.