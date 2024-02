PSI Software-Aktie tiefrot: Cyberattacke auf PSI Software

Die Systeme seien vom Internet getrennt worden, um Datenschutzverletzungen und Datenbeschädigungen zu verhindern, teilte das Unternehmen mit. Die IT-Systeme sowie der Umfang der Auswirkungen würden aktuell mit besonderem Fokus auf die Datenintegrität überprüft. PSI Software setze alles daran, dass die betroffenen Systeme so schnell wie möglich wieder zur Verfügung stehen, heißt es weiter.

Auf XETRA fiel das Papier von PSI Software am Freitag letztlich um 3,18 Prozent auf 22,80 Euro. Die Verluste waren zeitweise aber noch deutlicher ausgefallen.

"Die Vorfälle häufen sich, was beunruhigend ist", so ein Aktienhändler. Erst diese Woche habe es eine Attacke auf Varta gegeben, auch deren Aktie gingen in der Folge auf Tauchstation. Ein solcher Angriff sei in der Regel mit Kosten verbunden, schlimmstenfalls mit einem Reputationsschaden. Sorgen macht vor allem, dass PSI als Kernunternehmen bei Steuerungssoftware für Versorger gilt.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones