13.11.2025 06:31:28
PSP Swiss Property legte Quartalsergebnis vor
PSP Swiss Property hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0,35 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,350 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,03 Prozent auf 118,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 103,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
