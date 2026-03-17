PSQ a Aktie
WKN DE: A3EMM6 / ISIN: US6936911071
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17.03.2026 11:50:34
PSQ Holdings, Inc. Q4 Loss Drops
(RTTNews) - PSQ Holdings, Inc. (PSQH) released Loss for fourth quarter of -$11.815 million
The company's earnings totaled -$11.815 million, or -$0.25 per share. This compares with -$20.737 million, or -$0.66 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 109.0% to $7.331 million from $3.508 million last year.
PSQ Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$11.815 Mln. vs. -$20.737 Mln. last year. -EPS: -$0.25 vs. -$0.66 last year. -Revenue: $7.331 Mln vs. $3.508 Mln last year.
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