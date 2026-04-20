SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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20.04.2026 14:26:00
Psychedelic stocks rally with Trump’s support
An executive order aims to speed up how quickly psychedelic drugs for mental illness can move through the regulatory process.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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