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27.05.2026 06:31:29
Pt Express Transindo Utama Tbk legte Quartalsergebnis vor
Pt Express Transindo Utama Tbk hat am 24.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,190 IDR je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pt Express Transindo Utama Tbk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 239,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,27 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 668,1 Millionen IDR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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