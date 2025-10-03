PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk hat am 30.09.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,03 IDR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,400 IDR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 49,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 388,44 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 768,29 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

