|
03.10.2025 06:31:30
PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk hat am 30.09.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,03 IDR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,400 IDR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 49,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 388,44 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 768,29 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt leicht im Plus -- US-Handel endet mit Gewinnen -- DAX legt weiter zu - Rekord bleibt in Reichweite -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt zeigten sich die Anleger am Donnerstag verhalten in Kauflaune. In Deutschland waren kräftige Gewinne zu sehen. An den US-Börsen ging es aufwärts. An den größten Handelsplätzen in Asien dominierten am Donnerstag die Käufer.