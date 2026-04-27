Aktie
WKN: 867609 / ISIN: US74460D1090
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27.04.2026 22:32:11
Public Storage Profit Advances In Q1
(RTTNews) - Public Storage (PSA) announced earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $526.27 million, or $2.71 per share. This compares with $407.79 million, or $2.04 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.5% to $1.21 billion from $1.18 billion last year.
Public Storage earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $526.27 Mln. vs. $407.79 Mln. last year. -EPS: $2.71 vs. $2.04 last year. -Revenue: $1.21 Bln vs. $1.18 Bln last year.
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