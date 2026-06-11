PUDO präsentierte Quartalsergebnisse

PUDO gab am 09.06.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Mit einem Umsatz von 1,4 Millionen CAD, gegenüber 1,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,48 Prozent präsentiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 5,61 Millionen CAD gegenüber 4,15 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at