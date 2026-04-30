Pulse Data: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pulse Data hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,260 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,9 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 91,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at