Spekulationen treiben weiter 01.12.2025 13:33:02

PUMA-Aktie im Aufwind: Anleger halten trotz Rally an ihren Positionen fest

Die PUMA-Aktie setzt ihre steile Aufwärtsbewegung fort - befeuert von Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch Anta Sports. Doch hinter der kurzfristigen Kauflaune lauern tiefe strukturelle Probleme.

• Übernahmespekulationen aus China treiben den Kurs der PUMA-Aktie
• Trotz Kursrally bleibt der Aktienwert in 2025 klar im Minus
• Analysten ohne Anlass für Euphorie

2,51 Prozent gewinnt die PUMA-Aktie im XETRA Handel am Montag zeitweise, damit kostet der Anteilsschein zeitweise 20,45 Euro.

Gegenbewegung nach Übernahmespekulationen

Die Aktie verzichtet damit weiterhin auf eine Gegenbewegung und setzt ihren Aufwärtstrend fort, nachdem bereits die letzten Tage von teils deutlichen Kursgewinnen geprägt waren. Getrieben wurde die Aktie dabei von Übernahmespekulationen aus China: Laut Bloomberg-Berichten erwägt der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports eine Übernahme des deutschen Traditionsunternehmens. Die Nachricht bietet Anlegern einen Hoffnungsschimmer nach einem verheerenden Jahresverlust von rund 53 Prozent.

Mit dem potenziellen Übernahmeangebot tut sich für PUMA-Aktionäre ein unerwarteter Ausweg auf. Dem Bericht zufolge lotet Anta eine mögliche Übernahme des strauchelnden deutschen Konzerns aus, als weitere potenzielle Käufer werden der chinesische Konkurrent Li Ning sowie der japanische Sportartikelhersteller Asics gehandelt.

Dramatischer Wertverlust verunsichert Anleger

Die PUMA-Aktie durchlebt dessen ungeachtet das bisher schwärzeste Jahr ihrer jüngeren Geschichte. Der Sportartikelhersteller gehört zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt. Besonders bitter für Langzeitinvestoren: Noch vor rund drei Jahren hatte die PUMA-Aktie den dreifachen Kurswert.

Analysten bleiben skeptisch trotz Übernahmepoker

Finanzexperten zeigen sich von den Übernahmespekulationen bislang unbeeindruckt. Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für PUMA von 16,50 auf 19,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Anta Sports kristallisiere sich als besonders ernstzunehmender Kaufinteressent heraus, schrieb Thomas Maul am Freitag anlässlich der Übernahmespekulationen und Dementis von Asics und Li Ning. Er misst in seinem Bewertungsmodell einer potenziellen Übernahme zu einem Preis von 27,50 Euro derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent bei.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

