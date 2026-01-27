Anta Sports Products LtdShs Aktie
WKN DE: A0MVDZ / ISIN: KYG040111059
|
27.01.2026 15:24:40
Puma-CEO sieht Anta-Einstieg als Vertrauensbeweis
DOW JONES--Puma-CEO Arthur Hoeld sieht im Einstieg des chinesischen Sportartikelherstellers Anta Sports einen Vertrauensbeweis. Anta, Eigentümerin von Marken wie Fila und Jack Wolfskin, übernimmt von der Familie Pinault für 1,51 Milliarden Euro einen Anteil von 29,06 Prozent an Puma und wird damit eine neue Großaktionärin des MDAX-Konzerns.
"Anta möchte PUMA dabei unterstützen, sein Markenpotenzial und seine Geschichte voll auszuschöpfen, um langfristigen Wert für Konsument*innen und Stakeholder weltweit zu schaffen. Wir sehen das als Vertrauensbeweis für Puma und seine strategische Ausrichtung", so Hoeld in einer Stellungnahme.
Die strategischen Prioritäten von Puma seien klar, so Hoeld: "Wir konzentrieren uns darauf, unsere Marke global zu stärken und überzeugende Produkte auf den Markt zu bringen, die unsere Konsument*innen auf der ganzen Welt ansprechen, um eine Top-3-Sportmarke weltweit zu werden."
Puma befindet sich im Umbau, seit der ehemalige Adidas-Manager Hoeld im Jahr 2025 die Führung übernommen hat. Monatelang war spekuliert worden, dass mehrere Unternehmen um eine Beteiligung an Puma wetteiferten.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/hab
(END) Dow Jones Newswires
January 27, 2026 09:24 ET (14:24 GMT)
