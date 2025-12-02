Pure Storag a Aktie
Pure Storage Q3 Profit Falls
(RTTNews) - Pure Storage (PSTG) released earnings for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $54.806 million, or $0.16 per share. This compares with $63.639 million, or $0.19 per share, last year.
Excluding items, Pure Storage reported adjusted earnings of $200.154 million or $0.58 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.0% to $964.453 million from $831.072 million last year.
Pure Storage earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $54.806 Mln. vs. $63.639 Mln. last year. -EPS: $0.16 vs. $0.19 last year. -Revenue: $964.453 Mln vs. $831.072 Mln last year.
