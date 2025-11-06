|
06.11.2025 06:31:29
Purple Innovation präsentierte Quartalsergebnisse
Purple Innovation hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Purple Innovation in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 118,8 Millionen USD im Vergleich zu 118,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
