SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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27.04.2026 17:03:20
Putin pledges support for Iran in talks with FM Araghchi
Russia's Vladimir Putin told Iran's Abbas Araghchi that Iranians would navigate the "difficult period" of war and he hoped for peace soon. Araghchi is visiting Russia at a time when talks with the US remain on hold.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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