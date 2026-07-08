SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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08.07.2026 21:53:31
Hawkish Fed minutes indicate some support for rate increases
Policymakers worried about inflation and ‘several’ said they did not believe current borrowing costs were restrictiveWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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