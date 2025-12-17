|
Putin: Werden Ziele in Ukraine durch Verhandlungen oder Krieg erreichen
Von Thomas Grove
DOW JONES--Russlands Präsident Wladimir Putin hat gewarnt, dass Moskau seine Ziele in der Ukraine entweder auf diplomatischem Wege oder auf dem Schlachtfeld erreichen werde. Putin äußerte sich wenige Tage, nachdem sich US-amerikanische und europäische Politiker mit der ukrainischen Führung getroffen hatten, um einen Deal zur Beendigung des seit fast vier Jahren andauernden Krieges auszuarbeiten.
In einer Rede vor Mitarbeitern des Verteidigungsministeriums kritisierte Putin die Haltung der vorherigen US-Regierung unter Joe Biden gegenüber Russland. Er bezeichnete die europäischen Staats- und Regierungschefs, die die Ukraine unterstützen, zudem als "Ferkel", die sich am Zusammenbruch Russlands laben wollten.
Putins Rede am Mittwoch macht deutlich, dass sich durch die Bemühungen der Trump-Regierung um einen Friedensvertrag die Kriegsziele des Kremls in der Ukraine nicht verändert haben. Dazu gehören die dauerhafte Blockade des NATO-Beitritts der Ukraine, die Begrenzung der Größe ihres Militärs sowie die Einflussnahme auf die politische Zukunft des Landes.
"Die Ziele der besonderen Militäroperation werden zweifellos erreicht werden", sagte Putin und verwendete dabei den russischen Euphemismus für den Krieg. "Wenn die gegnerische Seite und ihre ausländischen Gönner sich weigern, substanzielle Gespräche aufzunehmen, wird Russland die Befreiung seiner historischen Gebiete mit militärischen Mitteln erreichen."
Putin wollte sich an Präsident Trumps Friedensprozess beteiligen, hat jedoch keine nennenswerten Zugeständnisse gemacht.
