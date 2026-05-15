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15.05.2026 06:31:29
PWO präsentierte Quartalsergebnisse
PWO hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,09 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PWO noch ein Gewinn pro Aktie von 0,540 EUR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 125,4 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 8,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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