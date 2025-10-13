Qantas Airways Aktie
WKN: 896435 / ISIN: AU000000QAN2
|Hack erbeutet Daten
|
13.10.2025 08:45:00
Qantas-Aktie fällt: Qantas meldet Datenleck nach Cyberangriff im Juli
Die Fluggesellschaft hatte den Hackerangriff seinerzeit öffentlich gemacht und nach eigenen Angaben die betroffenen Kundinnen und Kunden über die Art der gestohlenen Personendaten informiert. Darunter waren demnach Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten und Vielfliegernummern, aber keine Kreditkarten-, Finanz- oder Passdaten. Bei einem Gericht in Australien habe die Fluggesellschaft zudem eine Verfügung erwirkt, die jede Nutzung dieser Informationen verbiete.
Medienberichten zufolge hatte die Hackergruppe mit der Veröffentlichung der Daten gedroht, sollte der betroffene Drittanbieter nicht eine bestimmte Geldsumme zahlen. Eine entsprechende Frist sei nun verstrichen. Die Daten seien nicht nur im sogenannten Darknet veröffentlicht worden, sondern auch im allgemein zugänglichen Internet. Insgesamt hätten die Hacker bei dem Angriff im Juli rund 40 Unternehmen ins Visier genommen.
Am Montag verloren die Papiere in Sydney letztendlich 1,61 Prozent auf 11,01 AUD.
SYDNEY (dpa-AFX)
