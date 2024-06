QIAGEN-Aktie gewinnt: Analysten nach Kapitalmarkttag zuversichtlich

Die Aktien von QIAGEN haben am Dienstag an ihre Vortageserholung angeknüpft und sind auf ein Vierwochenhoch gestiegen. Sie gewannen via XETRA zuletzt an der DAX -Spitze 2,9 Prozent auf 41,60 Euro und profitierten von positiven Analystenkommentaren nach dem Kapitalmarkttag des Diagnostikkonzerns und Laborzulieferers am Montag.

Bereits am späteren Nachmittag des Vortages hatten die Papiere ihre Verluste abgeschüttelt und letztlich um 1,8 Prozent zugelegt, denn der Dax-Konzern will in den kommenden Jahren schneller wachsen und seine Profitabilität steigern.

Am Dienstag nun äußerten sich Experten wie die der Deutschen Bank, von Berenberg und der UBS positiv zu den Aussagen von QIAGEN. Deutsche-Bank-Analyst Analyst Falko Friedrichs etwa schrieb: QIAGEN habe bereits kurz vor Beginn seines Kapitalmarkttags attraktive neue Mittelfrist-Ziele ausgegeben, die die Konsensschätzungen im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen lassen dürften. UBS-Analyst Dan Leonard hob sein Kursziel an und nennt die Ziele für 2028 "ermutigend". Sein neutralen Anlageurteil behielt er allerdings bei.

