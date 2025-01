Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montag.

Am Montag notiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,02 Prozent schwächer bei 3 610,83 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 637,620 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,623 Prozent auf 3 625,47 Punkte an der Kurstafel, nach 3 648,19 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 626,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3 606,50 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 27.12.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 452,27 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bei 3 420,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 359,87 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 5,07 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 678,84 Punkten. Bei 3 403,34 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1,02 Prozent auf 29,65 EUR), QIAGEN (+ 0,53 Prozent auf 43,98 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,35 Prozent auf 23,08 EUR), freenet (+ 0,35 Prozent auf 28,86 EUR) und IONOS (+ 0,21 Prozent auf 24,10 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,93 Prozent auf 45,85 EUR), Siltronic (-4,77 Prozent auf 41,90 EUR), JENOPTIK (-4,41 Prozent auf 21,22 EUR), Infineon (-3,92 Prozent auf 32,69 EUR) und AIXTRON SE (-3,77 Prozent auf 13,39 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 716 955 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 303,027 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,04 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at