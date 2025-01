Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächer

Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,23 Prozent auf 3 603,24 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 637,620 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,623 Prozent auf 3 625,47 Punkte an der Kurstafel, nach 3 648,19 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 597,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 626,36 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat, am 27.12.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 452,27 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 420,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 359,87 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 4,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 678,84 Punkten. Bei 3 403,34 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1,81 Prozent auf 29,88 EUR), QIAGEN (+ 1,44 Prozent auf 44,38 EUR), 1&1 (+ 1,41 Prozent auf 11,48 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 1,22 Prozent auf 23,28 EUR) und freenet (+ 1,04 Prozent auf 29,06 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-12,45 Prozent auf 43,60 EUR), AIXTRON SE (-8,02 Prozent auf 12,80 EUR), JENOPTIK (-5,14 Prozent auf 21,06 EUR), ATOSS Software (-4,77 Prozent auf 111,80 EUR) und Infineon (-4,70 Prozent auf 32,42 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 460 969 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 303,027 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,96 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

