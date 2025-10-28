Qorvo Aktie
WKN DE: A12CY9 / ISIN: US74736K1016
|
28.10.2025 13:33:04
Qorvo Announces Prelim. Q2 Financial Results, Stock Up In Pre-Market
(RTTNews) - Qorvo, Inc. (QRVO), Tuesday announced announced preliminary financial results for the second quarter.
The company expects revenue of $1,058.5 million, which is higher than the prior outlook of $1,025 million, plus or minus $50 million.
Moreover, it anticipates earnings of $119.6 million, and adjusted earnings of $208.3 million for the quarter.
In the pre-market hours, Qorvo's stock is moving up 11.80 percent, to $102.90 on the Nasdaq.
