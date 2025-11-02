Qorvo Aktie
WKN DE: A12CY9 / ISIN: US74736K1016
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Qorvo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Qorvo stellt am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
20 Analysten schätzen, dass Qorvo für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,11 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.
18 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,04 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,05 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,24 USD, gegenüber 0,580 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 3,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,72 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Qorvo Incmehr Nachrichten
|
02.11.25
|Ausblick: Qorvo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
31.10.25
|S&P 500-Papier Qorvo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Qorvo von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.10.25
|S&P 500 aktuell: Das macht der S&P 500 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
28.10.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht am Dienstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
28.10.25
|NYSE-Handel: Anleger lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.at)
|
24.10.25
|S&P 500-Wert Qorvo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Qorvo-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.10.25