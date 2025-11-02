Ausblick: Qorvo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Qorvo stellt am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

20 Analysten schätzen, dass Qorvo für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,11 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,04 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,05 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,24 USD, gegenüber 0,580 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 3,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,72 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at