Qorvo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Qorvo hat sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,96 USD. Im Vorjahresviertel hatte Qorvo 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 818,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 784,8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at