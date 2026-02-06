QUALCOMM stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

QUALCOMM ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat QUALCOMM die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 12,25 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at