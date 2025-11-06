Qualys: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Qualys hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,39 USD, nach 1,24 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 169,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at