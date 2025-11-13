Quanta Computer informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Quanta Computer hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 4,26 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,32 TWD je Aktie erzielt worden.

Quanta Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 495,26 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 424,55 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at