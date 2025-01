Quantencomputing-Aktien unter Druck: NVIDIA-Chef belastet D-Wave-Aktie und Co.

• Quantencomputer-Aktien am Mittwoch unter Druck• NVIDIA-CEO: Dauert noch mindestens 20 Jahre, bis Technologie nützlich ist• "Willow"-Chip sorgte zuletzt für Optimismus

Nach einer beeindruckenden 1-Jahresperformance von +1.026 Prozent geriet die Aktie des kanadischen Quantencomputing-Unternehmens D-Wave Quantum bereits am Dienstag unter Druck und verlor an der NYSE 6,46 Prozent auf 9,55 US-Dollar. Zunächst wurde über Gewinnmitnahmen nach dem äußerst starken Lauf spekuliert, doch auch am Mittwoch setzen sich die Verluste in beschleunigtem Tempo fort: Im vorbörslichen NYSE-Handel geht es für die Anteilsscheine von D-Wave Quantum zeitweise um heftige 14,24 Prozent abwärts auf 8,19 US-Dollar.

Und auch andere Branchenvertreter geraten unter die Räder: So verlieren die Aktien von Rigetti Computing an der NASDAQ im vorbörslichen Mittwochshandel zeitweise 13,97 Prozent auf 15,82 US-Dollar, Quantum-Si-Aktien fallen an der Technologiebörse zeitweise um 6,72 Prozent auf 3,26 US-Dollar und Anteilsscheine von Quantum Computing um 15,67 Prozent auf 14,75 US-Dollar, während Papiere von IonQ an der NYSE vorbörslich zeitweise 9,78 Prozent auf 44,74 US-Dollar abgeben. Für Verunsicherung sorgen zur Wochenmitte dabei offenbar vor allem Aussagen von NVIDIA-Chef Jensen Huang bei einer Investorenkonferenz am Dienstagabend.

NVIDIA-CEO mit Skepsis gegenüber Quantencomputing-Hype

Der NVIDIA-CEO äußerte am Dienstag Zweifel am Potenzial des Quantencomputings in den kommenden Jahren und erklärte laut "Investing.com": "Wenn Sie sagen, 15 Jahre für sehr nützliche Quantencomputer, dann ist das wahrscheinlich eher früh. Wenn Sie sagen, 30, dann ist das wahrscheinlich eher spät. Aber wenn Sie 20 sagen, dann würden das, glaube ich, viele von uns glauben". Laut Huang sei Quantencomputing in seinen Anwendungsgebieten immer noch eine Nische und könne auch nicht jedes Problem lösen, so die Nachrichtenseite weiter.

Zudem betonte der NVIDIA-Chef, dass Quantencomputer bei der Fehlerkorrektur weiterhin klassische Computertechnik benötigten würden. Dies wiederum spiele NVIDIA in die Karten: "Fast jedes Quantencomputerunternehmen der Welt arbeitet derzeit mit uns zusammen", sagte Huang laut "Investing.com".

McKinsey-Experten zuversichtlicher

Die Aussagen von Jensen Huang stehen in starkem Kontrast zu den Prognosen einiger Analysten. So erwarten die Experten von McKinsey laut "Der Aktionär" bereits 2030 in den Bereichen Chemie, Biowissenschaften, Finanzen und Mobilität erste positive Effekte durch die neue Technologie, bis 2035 könne die Wertschöpfung ihrer Meinung nach bis zu zwei Billionen US-Dollar betragen.

Zuletzt hatte außerdem der "Willow"-Chip der Alphabet-Tochter Google für große Hoffnungen gesorgt. Dieser habe den Weg für die Entwicklung praktisch nutzbarer Quantencomputer geebnet, sagte der deutsche Informatiker Hartmut Neven, Gründer und Leiter des Quantum Artificial Intelligence Laboratory von Google laut dpa-AFX. Konkret könne "Willow" eine Standard-Benchmark-Berechnung in weniger als fünf Minuten bewältigen - eine Aufgabe, für die herkömmliche Supercomputer zehn Septillionen Jahre benötigen würden.

Redaktion finanzen.at