D-Wave-Aktie profitiert: Hedgefonds-Investment ausgebaut

Die D-Wave Quantum-Aktie legt nach kräftigen Vortagesgewinnen am Freitag weiter zu. Was steckt hinter dem Aufwärtstrend?

• Jones Financial Companies baut Position aus• Weitere Hedgefonds decken sich mit D-Wave-Aktien ein• Analyst zuversichtlich für D-Wave Quantum

Die D-Wave Quantum-Aktie legt am Freitag im NYSE-Handel zeitweise um 32,96 Prozent auf 9,19 US-Dollar zu. Stützend für den Kurs könnten zwei Nachrichten sein.

Hedgefonds baut Beteiligung aus

Zum Einen hat Jones Financial Companies seine D-Wave-Position im vierten Quartal 2024 um 341,7 Prozent ausgebaut, wie defenseworld.net unter Berufung auf die jüngste Einreichung bei der Securities & Exchange Commission (SEC) berichtet. Der Fonds habe zusätzlich zu seinen zuvor bereits gehaltenen 5.363 Aktien des Unternehmens im abgelaufenen Jahresviertel weitere 18.325 Aktien erworben und sei somit zum Stichtag im Besitz von 23.688 D-Wave Quantum-Aktien gewesen. Die Beteiligung an D-Wave Quantum habe zum Zeitpunkt der letzten Einreichung bei der SEC einen Wert von 199.000 US-Dollar gehabt.

Außerdem habe UNICOM Systems im vierten Quartal eine neue Position in D-Wave Quantum im Wert von 20.258.000 US-Dollar, Oppenheimer & Co. eine neue Beteiligung an D-Wave Quantum im Wert von 1.061.000 US-Dollar und Silverleafe Capital Partners LLC eine neue Position im Wert von 820.000 US-Dollar erworben.

MKM-Analyst hebt Kursziel für D-Wave-Aktie an

Daneben gibt es Nachrichten von Analystenseite: So habe Roth MKM-Analyst Suji Desilva, wie TheFly berichtet, das Kursziel für D-Wave Quantum von 7 auf 10 US-Dollar angehoben und halte nach den Ergebnissen zum vierten Quartal und D-Waves Prognose an seiner Kaufempfehlung fest. Der Analyst habe in einer Research-Mitteilung an Investoren darauf verwiesen, dass D-Wave seinen Umsatz und Buchungschancen steigere und seine wachsenden Vertriebsaktivitäten nutze, um wichtige Branchenchancen zu erschließen. Zudem habe er den wachsende Auftragsbestand des Unternehmens und die Möglichkeit, über die Kerndienste von QCaaS Quantum Cloud hinaus in den Hardware-Vertrieb zu diversifizieren, als ermutigend bezeichnet.

Bei TipRanks haben in den letzten drei Monaten fünf Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für die D-Wave Quantum-Aktie abgegeben. Diese empfehlen die Anteilsscheine allesamt zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel für das Papier liegt bei 8,63 US-Dollar und weist damit ein Aufwärtspotenzial von 24,89 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 6,91 US-Dollar auf. Die Höchstprognose liegt bei 11,00 US-Dollar und die Tiefstprognose bei 7,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at