Quanterix legte Quartalsergebnis vor

Quanterix präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Quanterix vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,73 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 35,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at