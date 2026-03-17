Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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17.03.2026 08:19:27
Quantum computing and AI to get £2.5bn to stop UK tech 'drifting abroad', Reeves vows
The chancellor tells the BBC she wants the "pattern to end" while also pledging closer ties with the EU.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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