17.11.2025 06:31:29
Quantum Computing hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Quantum Computing präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Quantum Computing ein EPS von -0,060 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 0,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,1 Millionen USD umgesetzt.
