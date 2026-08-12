Quantum Computing mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Quantum Computing hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Quantum Computing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 5,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9150,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at